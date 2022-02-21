Иваново, 21 февраля, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Двое подростков в возрасте 13 лет подозреваются правоохранителям в серии сообщений о минированиях общеобразовательных учреждений, об этом сообщили 21 февраля в пресс-службе УМВД по региону. Личности подозреваемых установлены сотрудниками центра противодействия экстремизму УМВД России по Ивановской области совместно с УФСБ.

Мвд.рф Полиция

Как уточняется, анонимные сообщения о якобы минировании нескольких школ Иванова в январе — феврале поступали на электронный почтовый ящик администрации города. Все сообщения оказались ложными, по данным фактам полиция возбудила три уголовных дела.

«В ходе проведенных оперативно-технических мероприятий сотрудниками Центра противодействия экстремизму и других служб полиции была установлена личность двух молодых людей, являющихся инициаторами отправки ложных сообщений о готовящихся террористических атаках. Это 13-летние жители Иванова», — уточнили в полиции.

Сейчас с подростками и их родителями работают следователи, которые выясняют мотивы поступков несовершеннолетних фигурантов.