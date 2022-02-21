Прага, , 15:12 — REGNUM В понедельник, 21 февраля, в канцелярии президента Чехии началась проверка по факту незаконного уничтожения секретного доклада чешских спецслужб о причастности России к взрывам на оружейных складах в деревне Врбетице в 2014 году. Об этом сообщает «Радио Прага».

На месте взрыва боеприпасов в деревне Врбетица, 11 декабря 2014 года Policie.cz

Сотрудники Национального управления кибернетической и информационной безопасности (NBÚ) Чехии устанавливают круг лиц, имевших доступ к секретному документу, а также выясняют обстоятельства, при которых он был уничтожен.

На прошлой неделе в Пражском Граде (канцелярия президента Чехии) в соответствии с рекомендацией парламентского Комитета по безопасности, аналогичную проверку начало министерство внутренних дел.

Как ранее сообщали чешские СМИ, доклад о причастности российских спецслужб ко взрывам во Врбетице был направлен в канцелярию президента Чехии в апреле 2021 года. Как утверждается, он пролежал на столе президента Чехии Милоша Земана десять дней, прежде чем был им прочитан. Как утверждали в СМИ, в докладе фигурировали имена «агентов ГРУ Петрова и Боширова», которых также обвиняют в отравлении в Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери.

Сотрудники канцелярии президента, в том числе канцлер Вратислав Мынарж и советник Мартин Неедлы, не имели доступа для ознакомления с докладом. При проверке канцелярии президента на предмет соблюдения порядка работы с секретными документами, сотрудники полиции выяснили, что доклад был уничтожен. Эксперты полиции намеревались найти на документе следы ДНК или отпечатки пальцев людей, не имевших доступа к докладу. Предположительно, доклад был уничтожен по ошибке.

В 2014 году на оружейных складах в деревне Врбетице на востоке Чехии произошли два взрыва, в результате которых погибли два человека, и был причинён значительный материальный ущерб. Склады принадлежали компании, поставлявшей оружие на Украину.

В апреле 2021 года премьер-министр Чехии Андрей Бабиш голословно обвинил в организации взрывов российские спецслужбы. В связи с этим Чехия объявила персонами «нон грата» 18 российских дипломатов. В качестве ответной меры Россия выдворила 20 чешских дипломатов, и внесла Чехию в список недружественных государств, в котором та пребывает поныне.