Москва, , 19:23 — REGNUM Новая война в Донбассе вероятна, хотя в Киеве ее и не хотят. Об этом 21 февраля заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Пока что мы видим череду провокаций на линии фронта. На начало масштабных боевых действий это не похоже. Однако подготовка к ним ведётся вполне очевидно», — заявил эксперт.

По мнению политолога, есть обоснованные сомнения, что сам Киев заинтересован в срыве «недомирия» в Донбассе, его как раз устраивает нынешняя ситуация, равно как и возможность осуществлять провокации без риска начала большой войны и неизбежных поражений, которые неизбежно приведут к падению нынешней власти.

«Однако если в Вашингтоне примут решение о войне и дадут команду «фас», Киев сопротивляться не сможет. Так что новая война действительно вероятна», — заключил политолог.

Напомним, что на Донбассе в последние дни резко обострилась ситуация, обстреливается Донецк, Горловка, украинскими войсками было атаковано село Пионерское, силами МГБ ДНР ликвидируются диверсионные группы ВСУ.