21 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Ливанская вооружённая группировка «Хезболла» провела дерзкую разведывательную операцию в северных районах Израиля. В пятницу, 18 февраля, «Хезболла» запустила новый беспилотник собственного производства, который не только долгое время оставался незамеченным для радаров израильской армии, но и смог вернуться в Ливан. Ряд арабоязычных СМИ называют рейд большим моральным и стратегическим успехом «Хезболлы», нашедшей слабые места в системе противовоздушной обороны противника.

Артемий Шарапов, , 16:15 — REGNUM Пограничное военное противостояние между ливанской «Хезболлой» и армией Израиля продолжается на протяжении последних 15 лет. После Второй ливанской войны 2006 года, когда «Хезболла» смогла выдержать полномасштабную израильскую интервенцию, группировка резко повысила свой статус в арабском мире. И хотя ряд региональных держав (например — Саудовская Аравия) считают «Хезболлу» террористами — даже они вынуждены считаться с её силой.

Беспилотники Иван Шилов © ИА REGNUM

На протяжении последних лет ситуация на границе Ливана и Израиля остаётся стабильно напряжённой и регулярно оказывается на грани полномасштабной войны. «Хезболла» периодически забрасывает на территорию противника разведывательные группы, а Израиль регулярно наносит по Ливану точечные удары. Для защиты своих северных границ армия Израиля провела серию военных операций под кодовым названием «Северный щит». Однако даже после ликвидации сети тоннелей, прорытых «Хезболлой» для тайного сообщения с Израилем, «северная угроза» для израильских границ («южная» — Сектор Газа и Палестина) никуда не исчезла.

Более того, за последние годы «Хезболла» наладила выпуск собственных беспилотников, которые регулярно совершают рейды на израильскую территорию. Группировка следит за учениями израильской армии в приграничной территории и регулярно публикует в Сети полученные разведданные. Очередная операция по сбору информации о группировке израильских войск была организована «Хезболлой» в пятницу, 18 февраля.

Хезболла Sdusyria.org

Приблизительно в 11 часов по местному времени с территории Ливана вылетел беспилотник ранее неизвестной модели. В «Хезболле» заявили, что дрон получил название «Хассан» в честь героя мусульман-шиитов. Технические характеристики нового изделия позволяют ему оставаться «невидимым» для радаров противника. И это заявление — не пустая бравада.

Точно неизвестно, как долго дрон оставался незамеченным в воздушном пространстве Израиля. В ряде населённых пунктов на севере страны сирены противовоздушной обороны заработали только в 11:52, спустя 8 минут дрон появился уже в другом районе. В командовании израильской армии заявили, что для уничтожения беспилотника были задействованы системы ПВО «Железный купол», однако они не смогли уничтожить цель. Для ликвидации беспилотника в воздух был поднят истребитель F-15, который, как предполагалось, успешно уничтожил цель.

Спустя несколько часов в командовании ЦАХАЛ были вынуждены признать: беспилотник не был сбит и вернулся в Ливан. Позднее «Хезболла» опубликовала в Сети официальное заявление об инциденте.

«Несмотря на все действия противника и многократные и последовательные попытки сбить беспилотник, «Хасан» благополучно вернулся с оккупированных территорий после выполнения поставленной задачи. Все действия, предпринятые противником для уничтожения беспилотника, не смогли повлиять на его маршрут» — заявили в Хезболле.

Беспилотник Https://alqassam.ps

Ранее лидер «Хезболлы» Хассан Насралла неоднократно заявлял, что его движение не оставит без внимания действия израильской авиации в воздушном пространстве Ливана. Израильская авиация пользуется тем, что у Ливана нет собственной системы ПВО для того, чтобы наносить удары по южным районам Сирии. И теперь у «Хезболлы» появилась реальная возможность для нанесения ответного удара.

Примечательно, что беспилотник «Хасан» проник вглубь территории Израиля более чем на 60 км, несмотря на повышенную готовность систем ПВО в этом районе. Вероятно, израильская армия вынужденно сняла часть сил противовоздушной обороны и направила для прикрытия своих южных границ от возможных обстрелов с территории Сектора Газа. Если это предположение подтвердится, то «Хезболла» сможет использовать слабость противника, вынужденного вести войну «на два фронта» и наносить удары по Израилю в ответ на агрессию против Палестины или Сирии.