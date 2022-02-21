Варшава, , 15:11 — REGNUM Представители Социологического центра IBRiS провели исследование общественного мнения в Польше по поводу поддержки политических сил населением. По его итогам оказалось, что рейтинг правящей партии «Право и справедливость» вырос до 37%, хотя месяц назад этот показатель составлял 34%. Результаты исследования опубликованы на портале Onet.pl.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Либералы из «Гражданской платформы», как и месяц назад, заняли в нынешнем рейтинге второе место с результатом в 19% симпатий респондентов. По результатам предыдущего исследования, проведенного месяц назад, их рейтинг составлял 23%.

На третьем месте по популярности оказалась партия «Польша — 2050». Однако уровень ее поддержки упал. За ее представителей готовы отдать голоса 11,8% респондентов, хотя по результатам исследования месячной давности этот показатель составлял 12,4%.

Пятипроцентный барьер, достаточный для получения мест в парламенте, преодолели также «Левые» с 6,6% голосов опрошенных и партия «Конфедерация» с 5,2%. Польской крестьянской партии совсем немного не хватило, чтобы набрать 5% голосов — её результатом оказалось 4,8% симпатий.

Исследование было проведено 17−18 февраля. В нем приняли участие 1 100 респондентов — взрослых жителей Польши из разных регионов.