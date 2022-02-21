Липецк, , 15:10 — REGNUM В Липецкой области готовы пункты временного размещения для беженцев из ЛНД и ДНР. Как сообщает ИА REGNUM, 21 февраля пресс-служба областной администрации опубликовала снимки одного из пунктов.

Пункт временного размещения беженцев из ЛНР и ДНР Пресс-служба администрации Липецкой области

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Всего в регионе приготовлено 750 мест для граждан, прибывающих из Донбасса.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ожидается, что беженцы прибудут в Липецкую область в ближайшие сутки.