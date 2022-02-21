Париж, , 15:08 — REGNUM Россия абсолютно на законных основаниях осторожно относится к продвижению Североатлантического альянса на восток. Об этом заявил крайне правый кандидат в президенты Франции, лидер движения «Реконкиста» Эрик Земмур.

Франция и Россия © ИА REGNUM

При этом он отметил, что суверенитет Украины должен соблюдаться.

Политик считает, что Франция должна дать России гарантии прекращения расширения НАТО в обмен на вывод российских войск.

«В соответствии со своей ролью уравновешивающей державы Франция должна предоставить русским гарантии прекращения расширения НАТО в обмен на вывод их войск», — сказал Земмур, подчеркнув, что эта инициатива должна помочь избежать худшего.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Европарламента от Франции Жордан Барделль назвал требование России о нерасширении Североатлантического альянса на восток справедливым. Он уточнил, что в 1991 году между США и президентом СССР Михаилом Горбачёвым была достигнута договорённость о нерасширении альянса на восток к границам России. Парламентарий подчеркнул, что ни с Россией, ни с США воевать нельзя, но нужно искать сбалансированный подход.

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