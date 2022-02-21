Москва, , 15:07 — REGNUM Законопроект о регулировании криптовалют в России не будет обеспечивать контроля за транзакциями в криптовалютных активах в полной мере, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Максим Пухов.

Криптовалюта

«Следует разобрать основные пункты данного предложения:

1. Минфин решил установить требования для бирж и обменников, которые будут заниматься деятельностью, связанной с криптовлютами. Для этого будет создан специальный реестр. Деятельность компаний будет регулировать уполномоченный орган при правительстве.

Для российских участников рынка — вполне реализуемое предложение с технической стороны. Но, с точки зрения экономической целесообразности для тех же бирж и обменников, процедура лицензирования требует дополнительных издержек.

Они будут переложены на конечных пользователей продукта, которые могут или отказаться от подобного рода операций, или будут искать другие пути для их проведения с меньшими издержками.

И они их найдут при совершении операций через иностранные финансовые институты, неподконтрольные российским фискальным органам, причем на абсолютно законных основаниях, в рамках юридического поля иностранного фининститута. Поэтому данный пункт нежизнеспособен.

2. Иностранные криптовалютные биржи для получения лицензии должны будут зарегистрироваться в России.

Непонятно, для чего они будут это делать. Они ведут бизнес в рамках своей юрисдикции, и российские клиенты могут совершать свои транзакции на абсолютно законных основаниях через них, не неся дополнительных издержек.

3. Инвесторы должны будут проходить онлайн-тестирование перед приобретением криптовалюты. При успешном прохождении граждане могут вкладывать средств в цифровые валюты до 600 тыс. руб. ежегодно. Если тестирование не пройдено, предельный размер вложений будет ограничен суммой в 50 тыс. руб.

Полная аналогия с получением статуса квалифицированного инвестора на фондовом рынке. При открытии на абсолютно законных основаниях счета у иностранного брокера, клиент без каких-либо ограничений может получить доступ ко всем активам и без получения статуса квалифицированного инвестора у российского брокера.

4. Биржи и обменники будут обязаны вести реестры с указанием адресов-идентификаторов каждого обладателя цифровых валют.

Это реализуемо при условии совершения сделок в рамках предлагаемого закона через уполномоченные банки. При желании инвестора обойти этот пункт, он легко может это сделать, совершив данные действия вне пределов российской юрисдикции.

Подводя итоги, можно констатироваться, что предлагаемый законопроект не будет обеспечивать контроля за транзакциями в криптовалютных активах в той мере, на какую рассчитывают его создатели.

Все предложения в этом законе нереализуемы с точки зрения обеспечения контроля за криптовалютным рынком, они могут привести только к переводу этих транзакций в иные юрисдикции», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минфин направил в правительство РФ проект федерального закона «О цифровой валюте», который законодательно прописывает нормы концепции регулирования криптовалютного рынка в РФ, утверждённой ранее правительством.

Читайте также: Минфин подготовил законопроект о регулировании криптовалют в России