Москва, , 15:07 — REGNUM Сверхприбыль строительных компаний в Москве часто оказывается сильнее историко-культурного наследия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил председатель движения «Гражданская солидарность» Георгий Федоров.

Снос памятника архитектуры на Покровском бульваре в Москве Юлия Крижанская © ИА REGNUM

«Сохранение культурного наследия и исторического облика столицы до сих пор остается камнем преткновения в диалоге между москвичами, бизнесом и городскими властями. К сожалению, как показывает практика, интересы бизнеса для чиновников остаются в приоритете. Капитал диктует свои условия и, зачастую, они не совпадают с интересами общества. Сколько уже памятников истории и архитектуры было снесено в Москве, фактически, потому что их территория оказалась привлекательной с коммерческой точки зрения? И не помогали ни законы, ни акты, ни заключения профильных органов», — сказал он.

Фёдоров отметил, что это касается не только защиты культурно-исторического наследия.

«Московская земля дорогая. Парки, скверы, дворы, гаражные стоянки, исторические здания… Всё идёт под ковш экскаватора строительных кампаний, крупного капитала. Их единственный интерес — сверхприбыль. Это нужно учитывать», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, реконструкция здания, примыкающего к усадьбе Брюса в центре Москвы, может затронуть объект культурного наследия.

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