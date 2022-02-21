Москва, , 15:16 — REGNUM Атмосфера конфронтации между Россией и НАТО, которую подогревают западные страны, мешает урегулировать ряд проблем, включая ситуацию в Сирии. Об этом российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил на открытии переговоров с главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом 21 февраля в Москве.

Сергей Лавров © ИА REGNUM

Лавров отметил, что ситуация в мире быстро развивается, это характерно в том числе для севера Африки и Ближнего Востока.

«К огромному сожалению, на наши усилия с вами, которые нацелены на выполнение резолюции СБ ООН 2254, влияет атмосфера, которую сейчас нагнетают наши западные коллеги, пытаясь создать чуть ли не непреодолимую конфронтацию между РФ и западным альянсом», — сказал глава российской дипломатии.

Обращаясь к Микдаду, он подчеркнул, что Россия и Сирия не позволят подорвать возможности по достижению конкретных результатов, а также развитие самых тесных стратегических отношений между Россией и Сирией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров призвал к диалогу стороны ливийского конфликта.

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