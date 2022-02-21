Екатеринбург, 21 февраля, 2022, 15:06 — ИА Регнум. В Екатеринбурге произошло ДТП с участием машины скорой медицинской помощи. Пострадали четыре человека. В том числе пешеход. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла сегодня днем, 21 февраля на перекрестке улиц Фурманова и Московская. Машина скорой помощи двигалась на вызов с включенными световыми и звуковыми сигналами. Однако водитель автомобиля «Газель» не пропустил «скорую». В результате произошло столкновение. Автомобиль скорой помощи отбросило на пешехода, который переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. После этого машина столкнулся с легковым автомобилем.

В результате ДТП пострадали три пассажира машины скорой помощи и пешеход. Женщину, переходившую дорогу, госпитализировали с различными травмами.