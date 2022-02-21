Кишинёв, 21 февраля, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Большинство жителей Молдавии считают, что президент республики Майя Санду должна начать диалог с российском президентом Владимиром Путиным о стоимости поставок природного газа. Такие данные показал опрос, проведённый компанией IMAS по заказу Public Media.

President.gov.ua Президент Молдавии Майя Санду

Согласно данным, полученным при исследовании, за переговоры лидеров государств высказались 85% опрошенных. 12% респондентов считают, что этого делать не нужно.

При этом 70% участников опрос заявили, что Санду в октябре 2021 года во время переговоров о продлении контракта на поставку газа в Молдавию устранилась от переговоров, так как был расчёт, что это поможет добиться более выгодной цены.

Опрос проходил с 24 января по 14 февраля. В исследовании участвовали 1123 человека. Погрешность исследований составила 3%.

Напомним, срок контракта на поставку в Молдавию газа по льготным условиям закончился в сентябре 2021 года. С новым прозападным руководством страны было заключено соглашение о поставках по плавающей цене, которая зависит от ситуации на европейском энергетическом рынке. В результате в ноябре цена на газ для Молдавии выросла примерно в три раза.