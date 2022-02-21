Более 80% жителей Молдавии ждут диалога Санду с Путиным по газу — опрос
Кишинёв, 21 февраля, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Большинство жителей Молдавии считают, что президент республики Майя Санду должна начать диалог с российском президентом Владимиром Путиным о стоимости поставок природного газа. Такие данные показал опрос, проведённый компанией IMAS по заказу Public Media.
Согласно данным, полученным при исследовании, за переговоры лидеров государств высказались 85% опрошенных. 12% респондентов считают, что этого делать не нужно.
При этом 70% участников опрос заявили, что Санду в октябре 2021 года во время переговоров о продлении контракта на поставку газа в Молдавию устранилась от переговоров, так как был расчёт, что это поможет добиться более выгодной цены.
Опрос проходил с 24 января по 14 февраля. В исследовании участвовали 1123 человека. Погрешность исследований составила 3%.
Напомним, срок контракта на поставку в Молдавию газа по льготным условиям закончился в сентябре 2021 года. С новым прозападным руководством страны было заключено соглашение о поставках по плавающей цене, которая зависит от ситуации на европейском энергетическом рынке. В результате в ноябре цена на газ для Молдавии выросла примерно в три раза.