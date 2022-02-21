Иркутск, 21 февраля, 2022, 15:01 — ИА Регнум. В Иркутской области по коррупционной статье под суд пошёл теперь уже бывший старший инспектор отдела по Гороховскому лесничеству областного ТУ МЛК.

(сс) Antranias Сосновый лес

Как сообщает СУ СК РФ по региону, следствием установлено, что он получил от граждан взятку в виде денежных средств в общей сумме 175 тысяч рублей за общее покровительство в совершении незаконных рубок лесных насаждений, а также информирование о проведении рейдовых мероприятий, связанных с незаконными рубками леса на территории Иркутского района, сотрудниками лесничества и правоохранительных органов.

Преступление было выявлено сотрудниками МРО (ЭП) УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году общий объем выявленной нелегальной древесины в Иркутской области составил 415 тыс. куб. м. Из них 46% было заготовлено в 2018—2019 годах на участках арендаторов. За пять месяцев 2021 года в регионе выявлено 408 незаконных рубок, что на 34% меньше, чем за тот же период 2020 года. Ущерб, нанесенный «черными» лесорубами, сократился на 46%.

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