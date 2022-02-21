Ростов-на-Дону, , 15:01 — REGNUM Из Ростовской области за последние сутки выехали более 8 тысяч беженцев из Донбасса, вынужденных покинуть свои дома. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском пресс-центре 21 февраля.

Поезд

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«Из Ростовской области отправлено 10 составов поездов в том числе Нижегородскую, Саратовскую, Ульяновскую, Московскую области. Выехали более 8 тысяч человек», — уточняют власти.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области к доставке беженцев из Донбасса на первоначальном этапе было привлечено 150 автобусов и подготовлено 10 поездов.