Сеул, , 15:00 — REGNUM Меры социального дистанцирования в Южной Корее будут корректироваться в зависимости от развития эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина.

Мун Чжэ Ин Иван Шилов © ИА REGNUM

Данное заявление он сделал 21 февраля в ходе встречи со своими помощниками.

Президент отметил, что недавняя корректировка мер социального дистанцирования стала возможна благодаря тому, что органам здравоохранения удаётся держать под контролем уровень смертности и число тяжёлых случаев заболевания, несмотря на общий рост числа заболевших.

Глава государства напомнил о важности вакцинации, которая является основным средством борьбы с инфекцией. Он предложил непривитым жителям страны, которые беспокоятся о побочных эффектах, вакцинироваться препаратом Novavax.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 95 362 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 2 058 184.

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