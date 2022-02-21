Сеул, 21 февраля, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Меры социального дистанцирования в Южной Корее будут корректироваться в зависимости от развития эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина.

Иван Шилов ИА REGNUM Мун Чжэ Ин

Данное заявление он сделал 21 февраля в ходе встречи со своими помощниками.

Президент отметил, что недавняя корректировка мер социального дистанцирования стала возможна благодаря тому, что органам здравоохранения удаётся держать под контролем уровень смертности и число тяжёлых случаев заболевания, несмотря на общий рост числа заболевших.

Глава государства напомнил о важности вакцинации, которая является основным средством борьбы с инфекцией. Он предложил непривитым жителям страны, которые беспокоятся о побочных эффектах, вакцинироваться препаратом Novavax.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 95 362 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 2 058 184.

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