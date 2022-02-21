Саки, Крым, , 15:00 — REGNUM Сакский районный суд Республики Крым прекратил уголовное дело в отношении крымского бизнесмена, обвинявшегося в совершении смертельного ДТП. Решение принято 18 февраля, об этом сообщили в пресс-службе суда.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

«По результатам судебного заседания принято судебное решение, которым на основании заявлений потерпевших, против разрешения которых в предварительном слушании не возражал государственный обвинитель, уголовное дело в соответствии со статьёй 25 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации прекращено на основании статьи 76 Уголовного кодекса Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе суда.

Таким образом, сообщили в суде, была «была удовлетворена просьба потерпевших о прекращении уголовного преследования» в связи с примирением сторон.

Как сообщало ИА REGNUM, крымский бизнесмен обвинялся по статье о нарушении правил дорожного движения. Согласно материалам дела, 31 июля 2021 года обвиняемый, управляя автомобилем Lexus LX 570, превысил скорость, выехал на обочину, а затем на перекрестке столкнулся с поворачивавшим в этот момент другим легковым автомобилем. В результате погибла пассажирка второй машины. Добавим, что суд неоднократно отказывал следствию в избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде домашнего ареста и запрета определенных действий. Также известно, что обвиняемый выплатил семье погибших компенсацию.