Москва, , 15:05 — REGNUM Учения по перехвату и принудительной посадке «вражеского» самолёта-разведчика прошли в северо-западной части России. Об этом сообщили 21 февраля журналистам в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

План учений включал отработку защиты стратегически важных объектов. Наземные радиотехнические средства ПВО своевременно обнаружили и идентифицировали самолёт-разведчик условного противника.

Не его перехват отправили дежурную пару истребителей Су-30СМ. Экипажи обнаружили цель и отработали действия по принудительной посадке самолёта на аэродром, рассказал командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлёв.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре в Курской области истребители Су-30СМ отработали поиск и уничтожение самолётов условного противника.

Читайте также: В Курской области истребители Су-30СМ провели учебные воздушные бои