Москва, 21 февраля, 2022, 14:54 — ИА Регнум. США подготовили санкции, запрещающие обрабатывать транзакции российских банков. Это пока официально не подтвержденная информация, но в принципе она соответствует тем установкам, о которых ранее говорила администрация США, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

reynermedia Очень много долларов

«Эти санкции предполагается задействовать лишь в случае вторжения России на Украину, то есть они относятся к категории наиболее жестких рестрикций, которые, по мнению администрации США, должны нанести серьезный ущерб российской экономике.

Санкции описываются в двух независимых вариантах. Один из вариантов (чуть более мягкий) предполагает закрытие американскими банками долларовых коррсчетов ведущих российских банков, которые попадут под санкции, без внесения их в «черный список» (SDN list).

Но при этом США планирует использовать и наиболее жесткий инструмент включения российских физических и юридических лиц (не исключено, что там могут быть и банки) в SDN список, следствием чего должно стать замораживание их активов в США, запрет на все транзакции в банковской системе США и запрет американским компаниям и гражданам иметь какие-либо экономические отношения с этими лицами.

Масштаб влияния на банковскую систему и экономику сейчас трудно оценить, поскольку конкретные финансовые институты, которые попадут под санкции, пока неизвестны, но источники информации Reuters предполагают, что речь может идти о крупнейших госбанках — Сбер, ВТБ, ВЭБ, «Газпромбанк».

Потенциальное отсечение крупнейших российских банков от долларовых транзакций может стать серьезным затруднением для российской банковской системы и экономики, поскольку традиционно внешнеторговые сделки по основным товарам российского экспорта заключаются в долларах.

По данным ЦБ, в январе-сентябре 2021 года на доллары приходилось 55% поступлений в РФ в расчетах за товары и услуги по внешнеторговым контрактам. Также в долларах номинировано 42% внешнего долга России.

Банки, попавшие под ограничения, не смогут проводить внешнеторговые и финансовые расчеты в долларах, организовывать сделки IPO и M&A в американской валюте, выдавать долларовые кредиты и получать долларовое фондирование.

Могут возникнуть сложные юридические коллизии по существующим обязательствам у банков. Краткосрочным последствием ограничений долларовых расчетов крупнейших российских банков может стать экстренная перенастройка цепочек расчетов через другие банки, а долгосрочным — возможное ускорение отказа от доллара в международных расчетах России с другими странами», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Reuters передавало, что администрация США планирует ввести санкции против России, которые предусматривают запрет американским банкам обрабатывать транзакции для крупных банков РФ.

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