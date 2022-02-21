Чита, , 14:54 — REGNUM В Забайкальском крае сохраняется уровень заболеваемости COVID-19, но при этом темпы прироста снижаются и составляют сейчас 19,2%. Об этом 21 февраля на оперативном совещании в региональном правительстве Забайкальского края сообщила руководитель управления Роспотребнадзора Светлана Лапа. Её слова цитирует пресс-служба правительства региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Известно, что на данный момент Забайкалье находится восьмом месте в Российской Федерации по распространению коронавирусной инфекции и на втором месте после Амурской области в Дальневосточном федеральном округе.

«Рост, как всегда, после городов уходит на малочисленные территории. Самое большое количество заболеваний коронавирусной инфекцией наблюдается в Агинском, в том числе в бессимптомной форме. Специалистам необходимо как следует проанализировать ситуацию, чтобы понять причины такого прироста. Краевой центр также остается в напряженной ситуации, связанной с пандемией. Так на прошлой неделе прирост составил 50% за счет взрослого населения», — пояснила Светлана Лапа.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остаётся напряжённой, на 21 февраля 2022 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 133 638 (+1898 за минувшие сутки). Это на 261 меньше, чем сутками ранее. На территории региона все действующие антиковидные ограничения продлены до 1 марта.

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