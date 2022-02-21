Ростов-на-Дону, , 14:51 — REGNUM В Ростовской области за парты сядут более 400 детей из Донбасса. Такие данные 21 февраля привёл и.о. министра общего и профессионального образования региона Андрей Фатеев.

Школьники Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

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По его словам, опыт зачисления школьников из Донбасса в Ростовской области есть. Министерство общего и профессионального образования перешло в режим повышенной готовности с начала эвакуации мирного населения ЛДНР. В пунктах временного размещения ведётся классификация детей по возрастам. В настоящее время от родителей подано более 400 заявлений о зачислении школьников из Донбасса в школы Ростовской области.

ИА REGNUM сообщало, что в пунктах временного размещения беженцев из Донбасса нашли приют более 6 тыс. беженцев, 60% из них — дети.

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