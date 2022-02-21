Алма-Ата, Казахстан, 21 февраля, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Алма-Аты задержали двух подозреваемых в захвате аэропорта бывшей столицы Казахстана во время январских беспорядков. Об этом 21 февраля сообщил журналистам глава Следственного департамента МВД республики Санжар Адилов.

Gov.kz Сожженные во время протестов в Алма-Ате автомобили полиции

«Задержаны два лица, у которых изъяли цинковые ящики с 5 тыс. патронов от пистолетов и автоматов, специальные средства в виде бронежилетов, щитков и наколенников, два боевых противотанковых снаряда, гладкоствольное ружье, семь пневматических винтовок, в том числе одна с оптическим прицелом, и пневматический пистолет», — сообщил Адилов.

Он рассказал, что подозреваемых задержали в микрорайоне Шанырак-2. Их также обвиняют в соучастии в ограблении оружейного магазина. Похищенное оружие нашли в Алма-Ате и в области.

Стоит отметить, что участники беспорядков захватили аэропорт в Алма-Ате 5 января. Его быстро удалось освободить, но воздушная гавань смогла возобновить работу только через неделю, так как пришлось устранять последствия погрома, который учинили протестующие.