Абакан, , 14:48 — REGNUM По состоянию на 21 февраля в Хакасии от COVID-19 привито 292 369 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском минздраве.

Вакцинация Управление пресс-службы правительства Тульской области

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

Получили обе дозы вакцины, завершили вакцинацию 201 888 человек. Ревакцинацию прошли 64 692 человека. Привито 217 беременных женщин и 82,7% граждан старше 60 лет.

Что касается вакцинации подростков в возрасте от 12 до 17 лет, привито 474 человека.

«Сейчас в республике запас подростковой вакцины почти полностью израсходован. По информации от федерального центра, в настоящий момент вакцина проходит экспертизу качества. По завершении поставки вакцины в регионы возобновятся», — говорится в сообщении регионального министерства здравоохранения.

Исполнение плана вакцинации в Хакасии — более 70%.

Как сообщал ИА REGNUM, ранее в минздраве подчеркнули, что для создания коллективного иммунитета в регионе необходимо привить 80% населения (322 тысячи человек).

Читайте ранее в этом сюжете: В Хакасии скончались ещё семь пациентов с коронавирусом