Сочи, Краснодарский край, , 14:46 — REGNUM Около 600 тысяч человек отдохнули в горах Сочи с начала 2022 года, об этом сообщил в соцсетях 21 февраля глава города-курорта Алексей Копайгородский.

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«Загрузка отелей на горнолыжных курортах для февраля рекордная — больше 80 процентов. В некоторых апартаментных комплексах приближается к 100 процентам. В день горнолыжные трассы посещает до тридцати тысяч гостей», — написал глава курорта, добавив, что ещё больше гостей в Сочи ждут к 23 февраля.

На побережье курорта также высокий уровень загрузки гостиниц — около 60%, добавил Копайгородский.

Как сообщало ИА REGNUM, в новогодние праздники в Сочи приняли около 270 тыс. гостей. Ранее власти региона сообщали о намерении принять около 17 млн туристов в 2022 году.