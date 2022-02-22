Барнаул, , 09:30 — REGNUM Алтайский край обнародовал промежуточные итоги работы по федеральному проекту «Содействие занятости» национального проекта «Демография»: в 2021 году квалификацию повысили люди старшего возраста, мамы с детьми-дошкольниками, а также безработные клиенты службы занятости — всего 2,3 тысячи человек. Подробности сообщили в региональном управлении по труду и занятости населения.

Переобучение предпенсионеров Kchr.ru

Участники нацпроекта обучались интернет-маркетингу, медиации, веб-технологиям, современным технологиям оценки персонала, управлению в сфере закупок и управлению кадрами, коучингу в школьном образовании, библиотечной и информационной деятельности.

Они также осваивали профессии таргетолога, stories-мейкера и контент-менеджера, бухгалтера, парикмахера, мастера ногтевого сервиса, закройщика, портного, повара, водителя грузовика. Также были востребованы направления: социальная работа в системе социальных служб, агрономия, ветеринария, экспедирование грузов.

«Люди пополнили свой профессиональный багаж: они приобрели или развили имеющиеся знания, компетенции и навыки. По данным федеральных операторов, на начало февраля текущего года участие в обучении позволило более 1,4 тысячи граждан трудоустроиться либо сохранить занятость», — отметила начальник отдела специальных программ и профессионального обучения управления по труду и занятости населения Алтайского края Ирина Шинкаренко.

Напомним, программа переобучения в рамках национального проекта «Демография» реализуется с целью расширения возможности трудоустройства граждан, испытывающих сложности с поиском работы, и обеспечения наиболее качественной занятости. Образовательные программы учитывают актуальные запросы работодателей, чтобы выпускники были востребованы на рынке труда. В 2022 году новые знания получат 145 тысяч человек.

Федеральными операторами по организации обучения выступают Агентство развития профессионального мастерства («Ворлдскиллс Россия»), Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Национальный исследовательский Томский государственный университет.