Лос-Анджелес, США, , 14:43 — REGNUM В картину «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» могут добавить персонажа из «Людей Икс». Об этом в своём Twitter-аккаунте сообщил журналист The Illuminerdi Джозеф Декельмайер.

Хью Джекман в роли Росомахи Цитата из к/ф «Люди X». реж. Брайан Сингер. 2003. США

https://twitter.com/Joelluminerdi/status/1495424618500280320

«Мы увидим Росомаху в «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», но это точно не будет Хью Джекман», — написал Декельмайер. Компании Marvel и Disney пока не давали официальных комментариев по этому поводу.

ИА REGNUM напоминает, что премьера «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» запланирована на 5 мая 2022 года. Режиссёром картины выступает Скотт Дэрриксон — главные роли исполнят Бенедикт Камбербэтч, Элизабет Олсен, Рэйчел Макадамс, Чиветель Эджиофор, Бенедикт Вонг, Сочил Гомес и другие.

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