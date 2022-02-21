Волгоград, 21 февраля, 2022, 14:47 — ИА Регнум. В реанимации больницы № 25 в Волгограде скончалась 18-летняя жительница Михайловки. Молодая женщина не смогла перенести осложнения при вторых родах.

Дарья Драй ИА REGNUM Реанимация

Роженицу перевели в больницу №25 из роддома № 7 в Волгограде. Беременность женщины протекала с серьёзными осложнениями. По данным облздрава, после родов, уже вторых в жизни пациентки, у неё развилось жизнеугрожающее состояние, врачи не смогли её спасти.

Назначены необходимые экспертизы, случай рассмотрят на экспертном совете облздрава, сообщают «Новости Волгограда».