Москва, 21 февраля, 2022, 14:42 — ИА Регнум. США неспособны в среднесрочной перспективе поставить СПГ в тех объемах, которые занимает российский газ на европейском рынке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 февраля заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов. Так он прокомментировал соответствующие планы Еврокомиссии.

とまりん♪ Терминал СПГ

«По итогам 2021 года США смогли серьезно нарастить экспорт СПГ и выйти на третье место в мире по годовым поставкам — 99,6 млрд куб. м. Россия, кстати, расположилась на четвертом месте, экспортировав 39,8 млрд куб. м. Из этих почти 100 млрд куб. м американского экспорта СПГ лишь 22 млрд куб. м в 2021 году было направлено на рынок ЕС, — сказал Понкратов. — Для того, чтобы полностью заместить Россию по поставкам газа на европейский рынок (206,8 млрд. куб. м в 2021 году), США должны удвоить достигнутый объем экспорта СПГ и полностью перенаправить свой СПГ в Европу».

При этом он подчеркнул, что на глобальном рынке СПГ нет излишков газа.

«Чтобы перенаправить существенные объемы газа в ЕС, поставщики должны сократить поставки на другие рынки, а почти 80% рынка СПГ — это азиатские страны. Но азиатский рынок СПГ является премиальным для поставщиков СПГ, и поставки газа туда высокомаржинальны, причем это в основном средне‑ и долгосрочные контракты, — сказал Понкратов. — А нарушать контрактные обязательства по поставкам газа в Японию или Китай очень дорого и бессмысленно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что если Россию продолжат выдавливать с газового рынка ЕС, то часть добываемого голубого топлива уже в настоящее время можно перенаправить по азиатским маршрутам.