Москва, 21 февраля, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Схема перевода денежных средств доверчивым российским гражданам не новая. Раньше мошенники уже пытались внедрить ее, заявила корреспонденту ИА REGNUM бизнес-адвокат, партнёр коллегии адвокатов «Истомин, Рокоссовский и Партнеры» Екатерина Малинина.

Gtrk-kaluga.ru Мошенники

«Человеку поступали деньги на карту. Оснований получения, конечно, не было. А потом приходила претензия о взыскании денег как неосновательного обогащения, но сверху мошенникам надо было заплатить еще проценты.

Финансовая грамотность в России, увы, не сильно развита. В инвестициях мало, кто разбирается, а легких и быстрых денег хочется. На этом и играют мошенники. Скорее всего, такая схема будет набирать обороты.

Поэтому задача госорганов повышать грамотность населения. Когда телефонные мошенники активизировались, была запущена специальная социальная реклама. И сейчас надо идти тем же путем, тогда пострадавших будет меньше.

Что касается Метавселенной, то она набирает обороты. Раз есть виртуальное пространство, где люди зарабатывают, найдутся и мошенники. А поскольку четкого регулирования этой сферы пока нет, то и злоупотребления не заставят себя ждать.

Есть еще одна схема мошенников, которая активно используется. Они звонят под видом службы безопасности банка или следователя и просят помочь найти мошенника, среди сотрудников банка.

Люди думают, что помогают госорганам, звонят в колл-центры банков, оформляя на себя кредиты (опять же с целью следственного эксперимента), а потом оказывается, что это мошенники и кредит реальный. А деньги давно выведены со счета гражданина, да еще и кредит теперь надо платить», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, мошенники, завлекающие россиян в фейковые инвестиционные проекты, стали перечислять гражданам на карты деньги, чтобы завоевать их доверие.

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