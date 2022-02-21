Киев, , 14:51 — REGNUM Военно-учебная миссия Евросоюза будет развёрнута на Украине, сообщил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по результатам встречи с главами МИД стран ЕС в Брюсселе, куда его приглашали.

Дмитрий Кулеба Официальное интернет-представительство президента Украины

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Он подчеркнул, что принято решение о разворачивании такой миссии. Боевой она не будет.

«ЕС развернет на Украину консультативную учебную миссию», — проинформировал Кулеба.

Глава МИД Украины добавил, что Киев договорился с Брюсселем о предоставлении украинской стороне комплекса предложений по укреплению кибербезопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, Кулеба назвал ошибочным решение Украины о ликвидации ядерного оружия в соответствии с Будапештским меморандумом.

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