Вашингтон, , 14:40 — REGNUM Гражданам Соединённых Штатов следует немедленно покинуть Украину из-за возросшей угрозы эскалации ситуации в стране. С такой рекомендацией соотечественникам обратился Госдеп США.

Госдеп США

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«Государственный департамент продолжает призывать граждан США немедленно покинуть Украину коммерческими или частными рейсами в связи с возросшей угрозой военных действий России», — подчеркнули в ведомстве.

В Госдепе указали на то, что ситуация с безопасностью в Украине «по-прежнему остаётся непредсказуемой по всей стране и может ухудшиться практически незаметно». Кроме того, отмечается, существующая вероятность серьезного ограничения коммерческих авиаперевозкок.

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля Госдепартамент США отдал распоряжение об отъезде неосновного персонала своего посольства из Киева из-за «угрозы военных действий». Немногим ранее рекомендации немедленно выехать с территории Украины были даны американским гражданам.

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