Брюссель, , 14:40 — REGNUM Европейский союз передаст Украине экстренную помощь, включая медикаменты и палатки. Об этом 21 февраля говорится в заявлении внешнеполитической службы союза.

Штаб Евросоюза в Брюсселе Thijs ter Haar

«После запроса правительства Украины об оказании экстренной помощи из-за угрозы дальнейшей эскалации Европейская комиссия координирует доставку предметов первой необходимости для поддержки гражданского населения через Механизм гражданской защиты ЕС», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Словения передаст Украине маски, перчатки резиновые сапоги и дизельные генераторы. Румыния предоставит обезболивающие, противовоспалительные средства, а также антибиотики и дезинфицирующие средства. Франция поставит палатки, простыни, одеяла, спальные мешки и другое.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее предложение Еврокомиссии о выделении для Украины кредитов на сумму €1,2 млрд в качестве макрофинансовой помощи утвердил Совет Европейского союза на уровне глав МИД.

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