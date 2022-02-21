Тегусигальпа, 21 февраля 2022, 14:36 — REGNUM Национальная полиция Гондураса усилила охрану здания Национального управления сил специального назначения в Тегусигальпе, где содержится бывший президент Хуан Орландо Эрнандес, разыскиваемый США для экстрадиции. Об этом пишет Prensa Latina.
Отмечается, что полиция сформировала пять колец охраны внутри здания и за его пределами. В этом здании Эрнандес содержится после его ареста судом страны 15 февраля.
Экс-президент ожидает слушаний по запросу США. Заседание назначено на 16 марта. В США его обвиняют в связях с наркоторговлей и получении средств от наркоторговцев, которые были направлены на финансирование его политической карьеры.