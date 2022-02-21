Тегусигальпа, 21 февраля, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Национальная полиция Гондураса усилила охрану здания Национального управления сил специального назначения в Тегусигальпе, где содержится бывший президент Хуан Орландо Эрнандес, разыскиваемый США для экстрадиции. Об этом пишет Prensa Latina.

(сс) U.S. Department of State Хуан Орландо Эрнандес

Отмечается, что полиция сформировала пять колец охраны внутри здания и за его пределами. В этом здании Эрнандес содержится после его ареста судом страны 15 февраля.

Экс-президент ожидает слушаний по запросу США. Заседание назначено на 16 марта. В США его обвиняют в связях с наркоторговлей и получении средств от наркоторговцев, которые были направлены на финансирование его политической карьеры.