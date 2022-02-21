Баку, , 14:36 — REGNUM Прокуратура Азербайджана объявила в розыск бывших президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Об этом 21 февраля в интервью агентству «Азери-Пресс» сообщил начальник отдела специальных расследований военной прокуратуры Азербайджана Эмиль Тагиев.

Флаги Азербайджана и Армении Иван Шилов © ИА REGNUM

Он рассказал, что политиков обвиняют в том, что они в 1988 году якобы призывали к дискриминации азербайджанцев. Бывших президентов обвиняют в разжигании межнациональной розни.

«Заявляли, что Карабах принадлежит армянам и там должны жить только армяне, призывали к увольнению азербайджанцев с мест работы, насильственному выселению из города и Нагорного Карабаха, сжиганию их домов», — говорится в сообщении генпрокуратуры.

Также Кочаряна и Саргсяна обвиняют в причастности к объявлению Нагорного Карабаха отдельной от Азербайджана республикой. Тагиев заявил, что их постараются привлечь к уголовной ответственности.

Напомним, на прошлой неделе в Азербайджане заявили, что в розыск объявлен президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян.

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