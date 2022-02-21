Тюмень, 21 февраля, 2022, 14:36 — ИА Регнум. В Тюменскую область первые грачи прилетели на три недели раньше обычного. Об этом сообщает ИА «Тюменская линия».

Фрагмент картины Алексея Саврасова «Грачи прилетели», 1871 год

Их заметили и сфотографировали в районе ТЭЦ-2, возле лыжной базы. А также в Абатском районе.

По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 22 февраля в Тюменскую область придут плюсовые дневные температуры от 0 до +3°C градусов.