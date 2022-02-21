Киев, , 14:35 — REGNUM С требованием немедленно заменить украинских членов Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине, которые массово ушли в отпуска после обострения ситуации в Донбассе, выступила бывший премьер-министр страны, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Она заявила об этом 21 февраля в ходе своего выступления на согласительном совете депутатских фракций и групп Верховной рады.

Юлия Тимошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Я требуют от власти немедленно отозвать тех 40% украинских представителей (в миссии ОБСЕ), которые покинули свои миссии и посты, и заменить на тех, кто может там работать», — сказала она.

Кроме того, лидер «Батькивщины» отменила, что из СММ ОБСЕ на Украине было отозвано 60% ее участников из 10 западных стран, что, по мнению Тимошенко, говорит о том, что СММ ОБСЕ якобы отдали «в руки агрессора».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие сутки более 7 тыс. беженцев из Донбасса, прибывшие в Ростовскую область, отправились в другие российские регионы.