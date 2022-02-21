Москва, , 14:34 — REGNUM Если Россию продолжат выдавливать с газового рынка ЕС, то часть добываемого голубого топлива уже сейчас можно перенаправить по азиатским маршрутам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 февраля заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов.

Терминал СПГ Alaska-lng.com

«Россия традиционно ориентируется на трубопроводный транспорт газа, поэтому на сегодня география основных наших поставок газа ограничена евразийским континентом, — сказал он. — Для снижения этой зависимости Россия активно развивает СПГ проекты — расширяются мощности Новатэка на Ямале, в высокой стадии готовности комплекс Газпрома в Усть-Луге, сахалинские проекты и Приморье также имеют большие перспективы развития. Все это уже в среднесрочной перспективе позволит России войти в тройку ведущих поставщиков СПГ в мире. Если нас продолжат выдавливать с рынка ЕС, часть добываемого газа уже сейчас можно перенаправить по азиатским маршрутам, например «Сила Сибири» сегодня загружена на 12−15% от своей проектной мощности».

Но, как подчеркнул эксперт, Китай — не самый комфортный коммерческий партнер.

«К примеру, ценовые параметры 35-летнего контракта на поставку газа по газопроводу «Сила Сибири» Газпром согласовывал с Китаем девять лет — дольше, чем газопровод строился, — сказал эксперт. — В итоге России пришлось согласиться на цену в 171 долларов за 1 тыс. куб. м. Так что маржинальность поставок газа в Китай будет ниже таковых в страны Европы. Сейчас Россия возобновляет переговоры по запланированному еще в СССР маршруту поставки газа через Среднюю Азию и Афганистан в Индию».

Поэтому, как полагает Понкратов, помимо стремления стать значимым игроком на рынке СПГ России надо активно развивать газопереработку и нефтегазохимию и стремиться стать ведущим поставщиком как базовых химических продуктов, так и продукции высокой степени передела.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Понкратов объяснил, что поставки в ЕС сжиженного природного газа и американского в частности в любом случае будут существенно дороже поставок российского газа трубопроводным транспортом.

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