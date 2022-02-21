Ростов-на-Дону, 21 февраля, 2022, 14:33 — ИА Регнум. В Ростовскую областную детскую клиническую больницу доставлены пять тяжелобольных детей из Луганска. Эту информацию ИА REGNUM подтвердили 21 февраля в донском минздраве.

Больничная палата

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«Пятеро тяжелобольных детей доставлены в областную детскую клиническую больницу Ростовской области. Им оказывается вся необходимая помощь», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что пациентов доставили из Луганска на реанимобиле в сопровождении медиков.