Киев, , 14:30 — REGNUM Украинские военные не имеют отношения к разрушению пункта пограничной службы ФСБ в Ростовской области, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

ВСУ U.S. Army Europe

«Мы не ведём эти обстрелы, мы к ним не имеем никакого отношения», — заявил Данилов на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Центре общественных связей ФСБ России заявили, что выпущенный с территории Украины снаряд полностью разрушил пограничный пункт в Ростовской области.

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