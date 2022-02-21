Киев, 21 февраля 2022, 14:30 — REGNUM Украинские военные не имеют отношения к разрушению пункта пограничной службы ФСБ в Ростовской области, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Центре общественных связей ФСБ России заявили, что выпущенный с территории Украины снаряд полностью разрушил пограничный пункт в Ростовской области.
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