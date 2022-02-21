Ярославль, 21 февраля 2022, 14:33 — REGNUM Заместитель председателя Ярославской областной думы Сергей Якушев рассказал о мерах гуманитарной помощи, которые примет Ярославская область, для поддержки беженцев из Луганской и Донецкой народных республик. Свой пост депутат опубликовал на личной странице во «ВКонтакте».
Пока что регион планирует принять около 300 человек, которых разместят в семи пунктах временного размещения. Помимо этого в Ростовскую область, куда сейчас направляется большинство беженцев из ЛДНР, направят гуманитарную помощь от ярославцев.
Он напомнил ярославцев, что в похожей ситуации жители региона уже помогли один раз переселенцам из Донбасса.
В завершение политик ещё раз призвал жителей региона присоединиться к оказанию помощи беженцам.
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