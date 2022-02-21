Ярославль, , 14:33 — REGNUM Заместитель председателя Ярославской областной думы Сергей Якушев рассказал о мерах гуманитарной помощи, которые примет Ярославская область, для поддержки беженцев из Луганской и Донецкой народных республик. Свой пост депутат опубликовал на личной странице во «ВКонтакте».

Сергей Якушев Ярославская областная дума

Пока что регион планирует принять около 300 человек, которых разместят в семи пунктах временного размещения. Помимо этого в Ростовскую область, куда сейчас направляется большинство беженцев из ЛДНР, направят гуманитарную помощь от ярославцев.

«Депутаты Ярославского регионального отделения партии «Единая Россия» одни из первых начали сбор средств. Уже поступает информация о сборе средств от общественных организаций. Важен личный вклад каждого. Совсем скоро будут обнародованы контакты, по которым можно будет узнать какая именно помощь необходима и куда перечислять собранные средства», — написал Сергей Якушев.

Он напомнил ярославцев, что в похожей ситуации жители региона уже помогли один раз переселенцам из Донбасса.

«Нашей помощи ждут женщины и дети, вынужденно покинувшие свои родные места и свои дома. Вспомните, в 2014 году мы всем миром приняли и помогли обустроиться сотням беженцев Донбасса, чуть раньше помогали Крымску, пострадавшему от наводнения… Способность к действенному состраданию — то, что нас отличает. Мы воспитаны в добрых традициях взаимопомощи, давайте их сохранять!», — заявил депутат.

В завершение политик ещё раз призвал жителей региона присоединиться к оказанию помощи беженцам.

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