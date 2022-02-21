Москва, 21 февраля 2022, 14:29 — REGNUM В последнее время на волатильность фондового рынка повлияло множество факторов, особенно свертывание пакета помощи Федеральной резервной системы экономике и угроза продолжительной инфляции. Но в последние недели появился еще один фактор — возможность конфликта на Украине. Санкции, связанные с этой конфронтацией, могут оказать существенное негативное влияние на экономику США и поднять инфляцию до новых высот, пишет Маркус Стэнли в статье, вышедшей 21 февраля в Responsible Statecraft.
На прошлой неделе перспектива войны на Украине вызвала тревожные колебания на рынке: сначала, после того как США предупредили о том, что «российское вторжение» якобы произойдет 16 февраля, было падение котировок, которое сменилось определенным оживлением, когда «вторжения» не последовало. Затем, из-за того, что в Белом доме по-прежнему настаивала на грядущем вторжении, произошел еще один спад.
Россия является одним из ведущих экспортеров природных ресурсов, нефти и газа, сельскохозяйственных и продовольственных товаров, от пшеницы до калия. Украина также — ведущий экспортер пшеницы и кукурузы.
Жесткие экономические санкции, призванные наказать Россию за вторжение, если бы они сработали, по существу отрезали бы Россию от мировых рынков. Безусловно, самые серьезные последствия будут, конечно, в России, но прекращение российского и, вероятно, украинского экспорта также приведет к росту цен во всем мире, в том числе в Соединенных Штатах.
Аналитики JP Morgan недавно предсказали, что полномасштабное экономическое наступление на Россию может «легко» поднять мировые цены на нефть на треть, с их нынешнего уровня в $90 за баррель до $120 и более за баррель. Согласно другому недавнему анализу, повышение цен даже до $110 за баррель приведет к росту инфляции в США более чем на 10% из-за влияния на цены на бензин, стоимость мазута и другие расходы. Это без учета влияния на инфляцию цен на продовольствие.
То, что ситуация будет таковой, не является каким-то секретом. Ранее Байден предупредил, что санкции не будут безболезненными для американской общественности, после чего министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что санкции будут иметь «глобальные последствия».
Недавний опрос, проведенный Европейским советом по международным отношениям, показал, что большинство в Германии, Франции и Италии считают экономический спад слишком высокой ценой, чтобы платить за противостояние с Россией. Правительства этих стран гораздо больше поддерживают необходимость санкций в ответ на «российскую агрессию» на Украине и сами разрабатывают потенциальные санкционные меры. Но опрос демонстрирует политическое давление, которое возникнет, если эти меры приведут к экономическому спаду.
Инфляционное воздействие введенных против России санкции будет ощутимо и в менее развитых странах, особенно в Африке, где наблюдается рекордный рост цен на продукты питания, рост бедности и социальными выступлениями.
Подобная ситуация, заключает Стенли, подчеркивает важность дальнейшего продвижения дипломатического решения для предотвращения полномасштабного конфликта на Украине. Поставив на обсуждение такие вопросы, как расширение НАТО, решительный толчок к возобновлению минского мирного процесса в Донбассе и взаимные договоренности о более ограниченном развертывании сил вокруг Европы, такое решение все еще может быть возможным. Даже если санкции будут введены в ответ на российскую агрессию, издержки их сохранения в течение долгого времени означают, что нужно быть готовым отменить их в обмен на мир. Санкции станут эффективным стимулом для позитивного поведения только в том случае, если Россия будет знать, что их можно отменить в качестве награды за конструктивные действия.