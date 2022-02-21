Москва, 21 февраля, 2022, 14:29 — ИА Регнум. В последнее время на волатильность фондового рынка повлияло множество факторов, особенно свертывание пакета помощи Федеральной резервной системы экономике и угроза продолжительной инфляции. Но в последние недели появился еще один фактор — возможность конфликта на Украине. Санкции, связанные с этой конфронтацией, могут оказать существенное негативное влияние на экономику США и поднять инфляцию до новых высот, пишетМаркус Стэнли в статье, вышедшей 21 февраля в Responsible Statecraft.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Американские санкции

На прошлой неделе перспектива войны на Украине вызвала тревожные колебания на рынке: сначала, после того как США предупредили о том, что «российское вторжение» якобы произойдет 16 февраля, было падение котировок, которое сменилось определенным оживлением, когда «вторжения» не последовало. Затем, из-за того, что в Белом доме по-прежнему настаивала на грядущем вторжении, произошел еще один спад.

«Неудивительно, что рынки США гиперчувствительны к событиям на Украине. Причина не в кровопролитности вторжения, а в перспективе полномасштабной экономической войны в случае вторжения России на Украину и последствиях, которые произойдут здесь, внутри США», — подчеркнул Стенли.

Россия является одним из ведущих экспортеров природных ресурсов, нефти и газа, сельскохозяйственных и продовольственных товаров, от пшеницы до калия. Украина также — ведущий экспортер пшеницы и кукурузы.

Жесткие экономические санкции, призванные наказать Россию за вторжение, если бы они сработали, по существу отрезали бы Россию от мировых рынков. Безусловно, самые серьезные последствия будут, конечно, в России, но прекращение российского и, вероятно, украинского экспорта также приведет к росту цен во всем мире, в том числе в Соединенных Штатах.

Аналитики JP Morgan недавно предсказали, что полномасштабное экономическое наступление на Россию может «легко» поднять мировые цены на нефть на треть, с их нынешнего уровня в $90 за баррель до $120 и более за баррель. Согласно другому недавнему анализу, повышение цен даже до $110 за баррель приведет к росту инфляции в США более чем на 10% из-за влияния на цены на бензин, стоимость мазута и другие расходы. Это без учета влияния на инфляцию цен на продовольствие.

То, что ситуация будет таковой, не является каким-то секретом. Ранее Байден предупредил, что санкции не будут безболезненными для американской общественности, после чего министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что санкции будут иметь «глобальныепоследствия».

"Пострадают и другие районы мира, в первую очередь наши союзники в Европе. Россия является крупнейшим поставщиком энергоносителей в ЕС, и санкции окажут значительное влияние на цены и экономический рост в Европе», — продолжил Стенли.

«Это означает, что, если санкции будут введены на длительный период, они могут ослабить прочность заключенных США союзов со странными Европы, прежде всего с западноевропейскими союзниками», — добавил он.

Недавний опрос, проведенный Европейским советом по международным отношениям, показал, что большинство в Германии, Франции и Италии считают экономический спад слишком высокой ценой, чтобы платить за противостояние с Россией. Правительства этих стран гораздо больше поддерживают необходимость санкций в ответ на «российскую агрессию» на Украине и сами разрабатывают потенциальные санкционные меры. Но опрос демонстрирует политическое давление, которое возникнет, если эти меры приведут к экономическому спаду.

Инфляционное воздействие введенных против России санкции будет ощутимо и в менее развитых странах, особенно в Африке, где наблюдается рекордный рост цен на продукты питания, рост бедности и социальными выступлениями.

«Ничто из этого не означает, что жесткие санкции не являются уместным и даже потенциально необходимым ответом, если Россия нарушит международное право, начав полномасштабное вторжение на Украину. Но ясно, что эти меры, оказывая наибольшее влияние на Россию и российских граждан, также лягут тягостный бременем на мировое сообщество и американских потребителей», — указал автор.

«В то время, когда многие страны мира, в том числе и США, борются с самыми высокими за последние десятилетия темпами инфляции, санкции усугубят проблему», — добавил он.

Подобная ситуация, заключает Стенли, подчеркивает важность дальнейшего продвижения дипломатического решения для предотвращения полномасштабного конфликта на Украине. Поставив на обсуждение такие вопросы, как расширение НАТО, решительный толчок к возобновлению минского мирного процесса в Донбассе и взаимные договоренности о более ограниченном развертывании сил вокруг Европы, такое решение все еще может быть возможным. Даже если санкции будут введены в ответ на российскую агрессию, издержки их сохранения в течение долгого времени означают, что нужно быть готовым отменить их в обмен на мир. Санкции станут эффективным стимулом для позитивного поведения только в том случае, если Россия будет знать, что их можно отменить в качестве награды за конструктивные действия.