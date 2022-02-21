Москва, , 14:29 — REGNUM Накануне МИД РФ опубликовал возражения, в которых тщательно разобран письменный ответ США по предложенным гарантиям безопасности. Российские дипломаты, ссылаясь на международное право, подготовили подробный, юридически выверенный документ, который передали послу США в России Джону Салливану.

Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности Kremlin.ru

Министерство иностранных дел РФ отмечает, что США уклонились от конструктивного ответа на предложенный проект договора о гарантиях безопасности. Вашингтону предлагалось отказаться от дальнейшего расширения НАТО и перестать создавать военные базы в странах, которые не выходят в альянс. Весь инфраструктурный потенциал военного блока предлагалось вернуть к состоянию на 1997 год, именно тогда Москва и Брюссель подписали Основополагающий акт Россия — НАТО, не потерявший своего принципиального значения.

Как следует из ответа Белого дома, за океаном проигнорировали пакетный характер предложений, пишет Институт РУССТРАТ. США готовы обсуждать отдельные положения, касающиеся контроля над вооружениями и снижение рисков, но не весь договор комплексно. Российское внешнеполитическое ведомство заверило, что одобренные к обсуждению вопросы важны, но нет смысла их рассматривать отдельно от общих гарантий безопасности, и это принципиальный элемент российской инициативы.

Несмотря на то, что Россия оставила открытой «дверь для дипломатии», госдепартамент США утверждает о нарушении Москвой правил, установленных после холодной войны. По словам Энтони Блинкена, Кремль хочет спровоцировать кризис глобального масштаба, что может привести к катастрофическим результатам. Вторит ему и вице — президент США Камала Харрис, которая назвала НАТО единственным гарантом безопасности в мире.

У США нет возможности пойти навстречу предложениям России, уверены в Институте РУССТРАТ, поскольку таким образом будет окончательно разрушено их доминирование на планете. Именно поэтому Джо Байден продолжает разжигать информационную истерию про вероятное «нападение России», а значит у Владимира Путина не остаётся других вариантов, как принять решение о военно-техническом ответе для самостоятельного формирования контуров безопасности России.