Эль-Хасака, Сирия, 21 февраля, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Командование армии США перебросило в Сирию партию военных грузов и дополнительные армейские соединения. Об этом 21 февраля сообщает официальное агентство SANA.

Армия США в боевых условиях

По данным журналистов, конвой военных грузовиков въехал на территорию Сирии со стороны Ирака через КПП «Аль-Валид», утром 21 февраля. По данным агентства, в составе колонны были замечены 23 грузовых машины с оружием, боеприпасами и оборудованием. Груз предназначен для одной из незаконных баз армии США в сирийской провинции Хасака.

По данным местных СМИ, усиление Пентагоном своего нелегального контингента в Сирии связано с планами по незаконной разработке сирийских нефтяных месторождений и контрабандной продаже добытого топлива.