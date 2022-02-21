Рим, , 14:39 — REGNUM России не нужна война, от этого нет никакой выгоды. С Россией нужен тесный диалог, заявил 21 февраля в радиоэфире лидер итальянской партии «Лига», входящей в правящую коалицию, Маттео Сальвини.

Маттео Сальвини Fabio Visconti

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По словам Сальвини, бывшего министра внутренних дел и бывшего вице-премьера Италии, немедленную войну анонсируют уже несколько недель, но она никому не нужна. Совершенно не понятно, чем война может быть выгодна для России.

«Никто не заинтересован в войне, но нужен диалог», — подчеркнул политик.

Сальвини добавил, что не раз выступал за диалог с Россией. Ему не хочется, чтобы Россия попала в сферу влияния Китая. Италия первой заинтересована в хороших отношениях с РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Италии Марио Драги ранее заявил, что намерен в ближайшее время отправиться в Москву, чтобы помочь проведению встречи президентов России и Украины.

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