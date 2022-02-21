Москва, , 14:27 — REGNUM Логику, лежащую в основе законопроекта Минфина о регулировании криптовалют в России, вполне можно понять, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор инвестиционной компании ООО «АБЦ» Евгений Лашков.

Криптовалюта BTC Keychain

«Государство сталкивается с более чем ощутимыми рисками в связи с нерегулируемым производством и использованием криптовалют. Однако у этой проблемы имеется и другая сторона.

Воплощение в жизнь инициативы ведомства Антона Силуанова требует наличия у государства технологических возможностей, позволяющих оперативно выявлять нарушителей закона и привлекать их к ответственности.

Попытка властей заблокировать мессенджер Telegram и не самые оптимистичные итоги борьбы с интернет-пиратством поневоле заставляют усомниться в способности государства создать систему тотального контроля за использованием криптовалют.

В итоге мы рискуем оказаться в ситуации, когда норма закона не будет подкреплена правоприменительной практикой. В данном случае законодательному регулированию должно было предшествовать создание технологической платформы, способной выступить в качестве эффективного инструмента контроля.

Понятно, что у государства есть ресурсы, позволяющие точечно выявить и привлечь к ответственности любого пользователя криптовалют. Однако в отсутствие полномасштабной системы контроля вполне реален риск превращения закона в фикцию», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минфин направил в правительство РФ проект федерального закона «О цифровой валюте», который законодательно прописывает нормы регулирования криптовалютного рынка.

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