Лондон, , 14:27 — REGNUM Британский актёр Том Холланд рассказал о своей подготовке к роли Нейтана Дрейка в фильме «Анчартед: На картах не значится». Об этом 21 февраля пишет BuzzFeed.

Том Холланд Gage Skidmore

По словам Холланда, он брал уроки бармена, а позже стал подрабатывать в одном из заведений Лондона (Великобритания). «Одна из моих любимых вещей состоит в том, что благодаря тому, чем мы зарабатываем на жизнь, у нас есть возможность освоить новый навык», — делится он.

Актёр также признался, что из-за излишнего внимания к заведению, менеджеру пришлось уволить Холланда. «По мере того, как по городу распространились слухи, и люди начали выяснять, что «очевидно, Том Холланд работает барменом в этом баре»… менеджеру пришлось меня выгнать», — поделился актёр.

ИА REGNUM напоминает, что премьера картины «Анчартед: На картах не значится» состоялась 10 февраля 2022 года. Фильм стал лидером кинопроката в России вторую неделю подряд после выхода.

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