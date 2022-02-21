Доха, , 14:26 — REGNUM Правительство Венесуэлы выступило за сохранение координации действий между странами-участницами Форума стран-экспортёров газа. Об этом в своём аккаунте в Twitter заявил министр иностранных дел Венесуэлы Феликс Пласенсия.

Глава МИД Венесуэлы Феликс Пласенсия Mppre.gob.ve

Он сообщил о встрече с генеральным секретарем ФСЭГ Мохамедом Хамелем в рамках повестки дня VI саммита организации, проходящего в Дохе (Катар).

В ходе встречи Пласенсия подтвердил готовность правительства Венесуэлы «поддерживать координацию со всеми странами-членами для разработки и использования газовых ресурсов для развития наших народов».

Глава МИД Венесуэлы также провел встречу с министром нефти Ирана Джавадом Оуджи, на которой подтвердил приверженность латиноамериканской страны двустороннему партнерству во многих областях и его важность для дальнейшего отстаивания стратегических интересов обеих стран.

Он также обменялся мнениями с главой министерства экономики Малайзии Мустапой Мохамедом.