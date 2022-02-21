Сеул, , 14:26 — REGNUM 21 февраля в Южной Корее состоятся очередные теледебаты четырёх основных кандидатов в президенты страны. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным источника, это будут первые из трёх дебатов, которые проводит Центральная избирательная комиссия.

Известно, что в ходе мероприятия В ходе мероприятия кандидат от правящей Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мён, кандидат от основной оппозиционной партии «Сила народа» Юн Сок Ёль, кандидат от Народной партии Ан Чхоль Су и кандидат от партии Справедливости Сим Сан Чжон обсуждят вопросы, касаемые оживления экономики в период пандемии коронавируса, и направления экономической политики нового правительства.

В ходе вторых дебатов, которые состоятся 25 февраля, кандидаты обсудят политические вопросы, а 2 марта — пути решения социальных проблем.